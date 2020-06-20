Одинокий лось встретил рассвет на Киевском шоссе
Ни дня без лосей: под Петербургом снова видели сохатых прямо на дороге.
На оживлённой федеральной автодороге Санкт-Петербург — Псков (Киевское шоссе) лось вышел из леса около деревни Новое Колено, предупреждает утром 20 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидица Анжелика. «Не сбейте», — просит она. На фотографиях указано время съёмки — 4:39.
Многие автомобилисты уже встречали лосей в этом году. «Пропускала на «Новой Ладоге» лосяшика маленького, так грустно дорогу переходил, а мамки рядом не было, — рассказывает Светлана. — В прошлый июнь за 12 часов езды аж 8 лосей (точнее, лосихи с лосятами) встретилось». «Вчера у «Ленты» на Московском шоссе сбили лосенка (наглухо)», — пишет Роман.
Сейчас у лосей период миграции. Пара молодых лосей выходила вчера к КАД. До этого их сородичей видели и в Ленобласти, и в Колпино, и в самом Петербурге. Участились серьёзные ДТП с этими животными. Чаще всего в аварии попадают неопытные «подростки», родившиеся в прошлом году. Матери отогнали их, чтобы вырастить новых детёнышей, и годовалые лоси начинают самостоятельную жизнь.