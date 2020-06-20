Кровь под микроскопом: в московских больницах ищут способ помочь ковидным больным без новых лекарств и вакцин

Команда учёных на базе 11 клиник Москвы и Московской области разрабатывает особый метод лечения больных коронавирусом. Они не изобретают новое лекарство или вакцину, что обычно занимает от года до трёх лет. Их метод — использование уже существующих препаратов — позволит сэкономить время, а значит спасти жизни. Поддержать проект могут все желающие: на платформе «Планета» объявлен сбор средств.



Вирус поражает клетки стенок сосудов, поэтому одна из главных причин осложнений и смерти при COVID-19 — тромбозы сосудов лёгких, вызывающие нарушения газообмена и блокирующие доступ любых веществ в поражённый участок. Поэтому пациентам стали назначать вещества, разжижающие кровь, такие как гепарин. Но единого подхода к дозированию гепарина в мире пока не существует: слишком низкие дозы неэффективны, слишком высокие могут привести к кровотечениям. Важно найти индивидуальную концентрацию для каждого пациента. В этом и состоит задача проекта «Российская наука против COVID-19». Методика расчёта необходимых доз гепарина позволит облегчить течение болезни и уменьшить количество тяжёлых случаев и летальных исходов.

