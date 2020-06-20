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20.06.2020 10:35
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Кровь под микроскопом: в московских больницах ищут способ помочь ковидным больным без новых лекарств и вакцин

Команда учёных на базе 11 клиник Москвы и Московской области разрабатывает особый метод лечения больных коронавирусом. Они не изобретают новое лекарство или вакцину, что обычно занимает от года до трёх лет. Их метод — использование уже существующих препаратов — позволит сэкономить время, а значит спасти жизни. Поддержать проект могут все желающие: на платформе «Планета» объявлен сбор средств.

Вирус поражает клетки стенок сосудов, поэтому одна из главных причин осложнений и смерти при COVID-19 — тромбозы сосудов лёгких, вызывающие нарушения газообмена и блокирующие доступ любых веществ в поражённый участок. Поэтому пациентам стали назначать вещества, разжижающие кровь, такие как гепарин. Но единого подхода к дозированию гепарина в мире пока не существует: слишком низкие дозы неэффективны, слишком высокие могут привести к кровотечениям. Важно найти индивидуальную концентрацию для каждого пациента. В этом и состоит задача проекта «Российская наука против COVID-19». Методика расчёта необходимых доз гепарина позволит облегчить течение болезни и уменьшить количество тяжёлых случаев и летальных исходов.

Сейчас подходит к концу первая фаза исследования, которая началась в середине апреля, рассказали «Фонтанке» участники проекта. Около 20 штатных сотрудников больниц и более 70 добровольцев, среди которых врачи, биологи, химики, физики, проверяют кровь пациентов, больных COVID-19. На первом этапе в 11 клиниках круглосуточно, в три смены, работали по 5–10 лаборантов — они исследовали состояния свертывающей системы крови. Получены данные о тысяче пациентов. На втором этапе решено ограничиться лабораторной работой в трёх клиниках: в Коммунарке, ГКБ № 51 и ГКБ №23, куда обычно отправляют пациентов с осложнениями. Как раз для этого ведётся сбор средств. Привлечение финансирования со стороны Минздрава и крупных фондов — длительный процесс, заявки рассматриваются по несколько месяцев. А у больных времени просто нет. При успешном завершении исследования рекомендации по подбору доз гепарина могут быть включены в рекомендации Минздрава и общемировую практику.

Руководители проекта — профессор МГУ и Физтеха, член-корр РАН, один из ведущих в мире экспертов по проблемам свертывания крови Фазли Атауллаханов, а также академик РАН, президент Медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.

Завтра (в третье воскресенье июня) в России отмечается День медика.

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Комментарии (2)

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"Сегодня (в третье воскресенье июня) в России отмечается День медика"
Суббота сегодня.
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