Утверждено продление электронных больничных для работающих пенсионеров

Граждане старше 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, не работающие на удалённой работе и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные.

Как сообщается 20 июня на сайте правительства России, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним. Они действительны для регионов, где по решению руководителей субъектов продолжают действовать ограничения.

«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе», — отмечается в документе. Дополнительные сведения или документы предоставлять не надо. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования.