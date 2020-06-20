Утверждено продление электронных больничных для работающих пенсионеров
Граждане старше 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, не работающие на удалённой работе и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные.
Как сообщается 20 июня на сайте правительства России, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним. Они действительны для регионов, где по решению руководителей субъектов продолжают действовать ограничения.
«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе», — отмечается в документе. Дополнительные сведения или документы предоставлять не надо. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования.
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с карантином рассчитывается по общим правилам: при стаже более 8 лет в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но он ограничен средним максимальным заработком 69 961,65 рубля в месяц. Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счёт Фонда социального страхования напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.