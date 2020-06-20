Виктор Шендерович поможет детям с редким генетическим заболеванием

Фонд «МойМио» (www.mymiofond.ru) помогает мальчикам с миодистрофией Дюшенна и их семьям: оказывает социальную, психологическую и информационную поддержку, покупает жизненно-необходимые приспособления и проводит обследования, обучает родителей и профильных врачей. Сегодня у фонда более 500 подопечных семей, и с каждым месяцем их становится больше. По статистике в России не меньше 3 000 ребят с этой болезнью.



Миодистрофия Дюшенна (МДД) — редкое генетическое заболевание, которое разрушает мышцы мальчиков (девочки не болеют). Дети, потеряв способность ходить, оказываются в социальной изоляции. Многие из них нуждаются в аппаратах ИВЛ. По статистике, в России это заболевание диагностировано примерно у 3 000 детей. Из-за отсутствия в РФ своевременной диагностики и квалифицированной помощи дети с МДД живут меньше, чем могли бы.

