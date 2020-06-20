Сотрудники лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия имени Г. С. Лебедева СПбГУ обнаружили фундамент часовни на заброшенном Митрофаньевском кладбище. Больше полувека на его территории лежали горы строительного мусора.



Части постройки оказались возведены над могилой странника Александра Крайнева. Юродивый ходил по стране и собирал деньги на восстановление бедных церквей. После его смерти в 1889 году за гробом от Садовой шли 20 тысяч человек.



«Странника Александра Крайнева почитали в Петербурге практически так же, как и Ксению Блаженную. До революции его собирались канонизировать, но не успели. Известно, что часовню очень долго посещали и разобрана она была уже после войны», – отметила руководитель раскопок Елена Михайлова. Часовню на кладбище построили в начале XX века. Она, как и многие другие постройки и склепы, была уничтожена в 1950-х годах: тогда материалы увозили на новые стройки. На Митрофаньевском власти устроили промзону и свалку.