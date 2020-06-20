Старинную часовню на месте бывшей свалки стройматериалов обнаружили историки из Петербурга
Сотрудники лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия имени Г. С. Лебедева СПбГУ обнаружили фундамент часовни на заброшенном Митрофаньевском кладбище. Больше полувека на его территории лежали горы строительного мусора.
Части постройки оказались возведены над могилой странника Александра Крайнева. Юродивый ходил по стране и собирал деньги на восстановление бедных церквей. После его смерти в 1889 году за гробом от Садовой шли 20 тысяч человек.
«Странника Александра Крайнева почитали в Петербурге практически так же, как и Ксению Блаженную. До революции его собирались канонизировать, но не успели. Известно, что часовню очень долго посещали и разобрана она была уже после войны», – отметила руководитель раскопок Елена Михайлова. Часовню на кладбище построили в начале XX века. Она, как и многие другие постройки и склепы, была уничтожена в 1950-х годах: тогда материалы увозили на новые стройки. На Митрофаньевском власти устроили промзону и свалку.
До этого место часовни в память о юродивом специалистам удавалось выяснить лишь приблизительно. Информация о планировке территории осталось лишь на не очень детальных топографических картах.
«Внешний облик крайневской часовни и вовсе запечатлен на единственном рисунке, фотографий или чертежей часовни до сих пор обнаружить не удалось. /.../ В ходе археологической разведки мы нашли фрагмент основания стены из известняковых плит, который, по нашему мнению, относится к часовне. Нашли бетонные отливки, на которых устанавливались решетки соседних склепов, нашли предполагаемый вход», – поделились историки.
На этот раз специалистам помогли копии немецких аэрофотоснимков 1942–1943 годов, на которых удалось разглядеть отдельные детали. Теперь приход храма Митрофана Воронежского планирует восстановить часовню.