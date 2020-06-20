Генеральная репетиция парада проходит в первой половине дня 20 июня на Дворцовой площади. Прямую трансляцию «Фонтанка» ведёт в соцсетях: что сейчас происходит в сердце Санкт-Петербурга, смотрите в нашем Инстаграме .

В связи с репетицией сегодня с 9:00 до 13:00 закрыты следующие участки улиц:

Кроме того, по мере прохождения колонн военной техники по городу, движение ненадолго перекрывают на их маршруте. Обычно они идут по КАД, Пискарёвскому проспекту, набережным Невы.



По данным «Яндекса», сейчас закрыты также Троицкий и Литейный мосты. Пробок в городе, по данным на 10:00, не наблюдается.

