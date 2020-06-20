Генеральная репетиция парада проходит в первой половине дня 20 июня на Дворцовой площади. Прямую трансляцию «Фонтанка» ведёт в соцсетях: что сейчас происходит в сердце Санкт-Петербурга, смотрите в нашем Инстаграме.
В связи с репетицией сегодня с 9:00 до 13:00 закрыты следующие участки улиц:
- Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда;
- Адмиралтейская и Дворцовая набережные;
- Дворцовый проезд и Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- нечётная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, чётная сторона набережной Мойки от Невского до дома 22;
- Миллионная улица, Певческий проезд, набережная Зимней канавки.
Кроме того, по мере прохождения колонн военной техники по городу, движение ненадолго перекрывают на их маршруте. Обычно они идут по КАД, Пискарёвскому проспекту, набережным Невы.
По данным «Яндекса», сейчас закрыты также Троицкий и Литейный мосты. Пробок в городе, по данным на 10:00, не наблюдается.
Сам парад пройдёт 24 июня. Движение транспорта закроют с 16:00 23 июня до 13:00 24 июня.
В Москве в это время также начинается генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. В ней участвуют более 14 тыс. военнослужащих, 234 единицы техники и 75 самолётов и вертолётов.
Первая репетиция в Петербурге проходила 17 июня, «Фонтанка» наблюдала за ней. В тот день стояла жара, и одному из военнослужащих даже стало плохо. Сегодня в городе прохладнее.