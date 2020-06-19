Задержанные вышли в центр Петербурга с плакатами «Отменить 282 УК РФ», «Свободу челябинским нацболам». Как сообщили представители «Другой России» в социальных сетях, правоохранители при задержании ссылались на нарушение постановления Смольного о борьбе с коронавирусом.

Задержанным вечером 19 июня пикетчикам-активистам движения «Другая Россия» оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Восьми активистам, которые вышли в поддержку фигурантов «Челябинского дела», грозит штраф в четыре тысячи рублей. Информацию «Фонтанке» подтвердила пресс-секретарь политического объединения Любовь Шатохина.

Объяснять смысл акции пришлось активистам Сергею Чекунову, Александру Раймонди, Андрею Милюку, Владимиру Линду, Петру Эзау, Дмитрию Селезневу, а также правозащитнику Анне Дудниковой и представителю «Идентаристов России» Илье Аристову. Пикетчиков отвезли в отделы полиции №28 и №76.

«Челябинское дело» другоросы называют «произволом силовиков». Уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистского объединения – ст. 282.2 УК – в Челябинске возбудили 10 июня. По нему проходят трое человек, задержанных у здания прокуратуры Ленинского района во время акции против полицейской безнаказанности. В это же время у руководителя челябинского отделения «Другой России» Ивана Алексеева провели обыск.



Одиночные пикеты против преследования коллег в пятницу активисты также устроили в Москве, Нижнем Новгороде, Барнауле и Кирове.