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19.06.2020 23:19
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Задержанным в Петербурге активистам «Другой России» оформили протоколы за нарушение изоляции

Задержанным вечером 19 июня пикетчикам-активистам движения «Другая Россия» оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Восьми активистам, которые вышли в поддержку фигурантов «Челябинского дела», грозит штраф в четыре тысячи рублей. Информацию «Фонтанке» подтвердила пресс-секретарь политического объединения Любовь Шатохина.

Задержанные вышли в центр Петербурга с плакатами «Отменить 282 УК РФ», «Свободу челябинским нацболам». Как сообщили представители «Другой России» в социальных сетях, правоохранители при задержании ссылались на нарушение постановления Смольного о борьбе с коронавирусом.

Объяснять смысл акции пришлось активистам Сергею Чекунову, Александру Раймонди, Андрею Милюку, Владимиру Линду, Петру Эзау, Дмитрию Селезневу, а также правозащитнику Анне Дудниковой и представителю «Идентаристов России» Илье Аристову. Пикетчиков отвезли в отделы полиции №28 и №76.

Фото: пресс-служба "Другой России"
Фото: пресс-служба "Другой России"
Фото: пресс-служба "Другой России"
Фото: пресс-служба "Другой России"
Фото: пресс-служба "Другой России"
Фото: пресс-служба "Другой России"

«Челябинское дело» другоросы называют «произволом силовиков». Уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистского объединения – ст. 282.2 УК – в Челябинске возбудили 10 июня. По нему проходят трое человек, задержанных у здания прокуратуры Ленинского района во время акции против полицейской безнаказанности. В это же время у руководителя челябинского отделения «Другой России» Ивана Алексеева провели обыск.

Одиночные пикеты против преследования коллег в пятницу активисты также устроили в Москве, Нижнем Новгороде, Барнауле и Кирове.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Hssk
Извините, Фонтанка! У вас нет режима редактирования оставленных комментариев :(
Hssk
В один комментарий не поместилось, продолжу в следующем:

Учитывая, что полицией скорее всего были оформлены протоколы по статье, не соответствующей произошедшей ситуации, попробуйте уже проявить свою журналистскую настойчивость в вопросе скорейшего восстановления городом нормальной, полноценной, работы наземного общественного транспорта, и прекращения издевательства над людьми, с работы возвращаюмися?
Hssk
Здравствуйте, Фонтатка! А не можете ли до конца выяснить все обстоятельства этого дела, по какой статье фигурантов оформили?

Мой работодатель заставил меня и других сотрудников ездить на работу в связи с отменой этой самоизоляции. И это при том, что правительство СПб так и не вернуло сокращённые ещё 01 апреля наряды автобусных маршрутов на т.н. "адаптированные" графики даже воскресно дня, действующих до сих пор! А пробки вернуло! И каждый рабочий день, возвращаясь домой, приходится ждать на остановке свой безальтернативный автобусный маршрут по 70-210 минут. Зашквар какой-то!

Хочется протянуть работодателю документ с отсылкой на нормативный акт о продолжении самоизоляции не подтверждённых, раз уж правительство города продолжает над нами издеваться.
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