Заразившиеся коронавирусом медики федеральных больниц в Петербурге получат спецвыплаты. Смерть оценили в миллион

Медики федеральных стационаров, водители скорых и их родные получат разовые выплаты, если заразятся коронавирусом. Как вечером 19 июня сообщает петербургский оперштаб, заболевшим полагается по 300 тысяч рублей.



Врачи, которые, переболев COVID-19, получат инвалидность, могут рассчитывать на 500 тысяч рублей. Компенсация в случае летального исхода составит 1 миллион рублей.



Из резервного фонда города на будущие выплаты направили 600 миллионов рублей.



В пятницу стало известно о том, что деньги за работу в «красной зоне» также получат уборщики, буфетчики и другие горожане, чья профессия связана со сферой обслуживания. В среднем каждому специалисту выдадут по 15,5 тысяч рублей.

