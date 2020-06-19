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19.06.2020 22:39
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Заразившиеся коронавирусом медики федеральных больниц в Петербурге получат спецвыплаты. Смерть оценили в миллион

Медики федеральных стационаров, водители скорых и их родные получат разовые выплаты, если заразятся коронавирусом. Как вечером 19 июня сообщает петербургский оперштаб, заболевшим полагается по 300 тысяч рублей.

Врачи, которые, переболев COVID-19, получат инвалидность, могут рассчитывать на 500 тысяч рублей. Компенсация в случае летального исхода составит 1 миллион рублей.

Из резервного фонда города на будущие выплаты направили 600 миллионов рублей.

В пятницу стало известно о том, что деньги за работу в «красной зоне» также получат уборщики, буфетчики и другие горожане, чья профессия связана со сферой обслуживания. В среднем каждому специалисту выдадут по 15,5 тысяч рублей.

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