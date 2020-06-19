МИД Латвии возразил Путину: Балтийские страны были оккупированы и аннексированы противоправно «посредством фальшивых выборов»
Министерство иностранных дел Латвии прокомментировало статью Владимира Путина, посвященную Второй Мировой войне. На сайте ведомства 19 июня опубликовано опровержение некоторых высказываний российского президента.
Напомним, в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» Путин, в частности, написал: «Вступление в СССР (Латвии, Литвы и Эстонии — прим. ред.) было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени». Латвийские дипломаты «категорически отвергают» это высказывание.
«Балтийские страны были оккупированы и аннексированы противоправно, с применением угроз и военных провокаций. СССР нарушил свои установленные в международных договорах обязательства и осуществил акт агрессии. Суверенная воля народа была сфальсифицирована посредством фальшивых выборов. Иллюзорная автономия Балтийских стран в условиях советской оккупации была только прикрытием преступной политики советского режима, которую определяло руководство советского государства и коммунистической партии в Москве», - говорится в сообщении МИДа Латвии.
Кроме того, дипломаты считают, что в своей статье российский президент «в целом оправдывает агрессивную внешнюю политику Советского Союза».
«С сожалением следует констатировать, что органы власти современной России по-прежнему не готовы объективно оценивать ответственность советского режима за развязывание Второй мировой войны и бесчисленные преступления против народов Европы, России и соседних с ней стран», - подытожили дипломаты.
Напомним, статья Владимира Путина к 75-летию Победы опубликована в американском журнале The National Interest 18 июня, на русском языке ее чуть позже выложили на официальном сайте Кремля. Подробнее о мыслях президента по поводу Второй Мировой войны читайте в материале «Фонтанки».