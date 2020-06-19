МИД Латвии возразил Путину: Балтийские страны были оккупированы и аннексированы противоправно «посредством фальшивых выборов»

Напомним, в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» Путин, в частности, написал: «Вступление в СССР (Латвии, Литвы и Эстонии — прим. ред.) было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени». Латвийские дипломаты «категорически отвергают» это высказывание.

Министерство иностранных дел Латвии прокомментировало статью Владимира Путина, посвященную Второй Мировой войне. На сайте ведомства 19 июня опубликовано опровержение некоторых высказываний российского президента.

«Балтийские страны были оккупированы и аннексированы противоправно, с применением угроз и военных провокаций. СССР нарушил свои установленные в международных договорах обязательства и осуществил акт агрессии. Суверенная воля народа была сфальсифицирована посредством фальшивых выборов. Иллюзорная автономия Балтийских стран в условиях советской оккупации была только прикрытием преступной политики советского режима, которую определяло руководство советского государства и коммунистической партии в Москве», - говорится в сообщении МИДа Латвии.



Кроме того, дипломаты считают, что в своей статье российский президент «в целом оправдывает агрессивную внешнюю политику Советского Союза».



«С сожалением следует констатировать, что органы власти современной России по-прежнему не готовы объективно оценивать ответственность советского режима за развязывание Второй мировой войны и бесчисленные преступления против народов Европы, России и соседних с ней стран», - подытожили дипломаты.



Напомним, статья Владимира Путина к 75-летию Победы опубликована в американском журнале The National Interest 18 июня, на русском языке ее чуть позже выложили на официальном сайте Кремля. Подробнее о мыслях президента по поводу Второй Мировой войны читайте в материале «Фонтанки».

