Россия не достигла дна кризиса в нерабочем апреле. Майские показатели оказались еще хуже, впервые за 4 года падает реальная зарплата

Экономические показатели в мае упали еще больше, чем в нерабочем апреле. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет 19 июня РБК.



Так, грузооборот транспорта в мае упал на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле сокращение составило 5,8%). Это в первую очередь связано с обвалом транспортировки нефти и газа из-за сокращения нефтедобычи (на 17%). Продолжила падение и строительная отрасль — объем работ в ней сократился на 3,1% в мае (2,3% в апреле). Ввод жилых домов упал на 24,4% в годовом выражении (36,5% в апреле).

