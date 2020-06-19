Россия не достигла дна кризиса в нерабочем апреле. Майские показатели оказались еще хуже, впервые за 4 года падает реальная зарплата
Экономические показатели в мае упали еще больше, чем в нерабочем апреле. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет 19 июня РБК.
Так, грузооборот транспорта в мае упал на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле сокращение составило 5,8%). Это в первую очередь связано с обвалом транспортировки нефти и газа из-за сокращения нефтедобычи (на 17%). Продолжила падение и строительная отрасль — объем работ в ней сократился на 3,1% в мае (2,3% в апреле). Ввод жилых домов упал на 24,4% в годовом выражении (36,5% в апреле).
Еще сильнее упал объем платных услуг для населения — на 39,5% по сравнению с маем прошлого года (в апреле падение составило 37,9%). Сюда, в частности, входят жилищно-коммунальные услуги, телекоммуникационные, транспортные и другие.
Кроме того, Росстат обнародовал данные по сокращению реальных заработных плат россиян в апреле (этот показатель подсчитывают с опозданием). По сравнению с тем же периодом прошлого года зарплаты упали на 2% после роста на 5,9% в марте. Официально сокращение реальных заработных плат фиксируется впервые с июля 2016 года.