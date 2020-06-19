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19.06.2020 22:04
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«Сочи» разгромил 17-летних игроков «Ростова» со счетом 10:1. Кокорин оформил хет-трик

Разгромной победой футбольного клуба «Сочи» завершился матч 23-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова». Игра прошла в Сочи в пятницу, 19 июня, и завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев.

Голы за «Сочи» забили Андрей Мостовой (6 минута), Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (45, 47), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (75, 86) и Никита Колдунов (87). «Ростов» на это ответил голом Романа Романова на первой минуте. Кроме того, вратарь ростовчан Денис Попов отбил на 27-й минуте пенальти Антона Заболотного.

Напомним, что в минувшую среду сразу шестеро футболистов «Ростова» сдали положительные тесты на коронавирус. Заболевшие были изолированы, а вся команда переведена на двухнедельный карантин. Ростовчане объявили о желании перенести матч, в то время как «Сочи» выступил с заявлением о том, что матч должен состояться в ранее указанные сроки. В свою очередь, РПЛ подтвердил, что «Ростову» могут засчитать техническое поражение в случае неявки на матч. В итоге ростовчане выставили молодежную команду, основу которой составили игроки 2003 года рождения.

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Комментарии (4)

Pensioneer
По какой совести, это не игра, это бизнес...
Калистрат
Позор Лиге -устраивать такие матчи. Хет-трики себе поназапишут... Не стыдно?
Блейк
Матч называется "Избиение детей". Сочинцы, а это бывшее Питерское "Динамо" поступили не по совести, воспользовались ситуацией.
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