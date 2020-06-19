«Сочи» разгромил 17-летних игроков «Ростова» со счетом 10:1. Кокорин оформил хет-трик

Разгромной победой футбольного клуба «Сочи» завершился матч 23-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова». Игра прошла в Сочи в пятницу, 19 июня, и завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев.



Голы за «Сочи» забили Андрей Мостовой (6 минута), Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (45, 47), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (75, 86) и Никита Колдунов (87). «Ростов» на это ответил голом Романа Романова на первой минуте. Кроме того, вратарь ростовчан Денис Попов отбил на 27-й минуте пенальти Антона Заболотного.

