По всей Белоруссии 19 июня проходят акции протеста в поддержку политиков, которых задержали за время президентской избирательной кампании. Об этом 19 июня сообщает tut.by.



«Цепи солидарности» с задержанными выстроились в Могилеве, Бобруйске, Гродно, Витебске, Барановичах и Гомеле. Сегодня в стране последний день сбора подписей для кандидатов, которые хотят принять участие в президентских выборах (назначены на 9 августа).