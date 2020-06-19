По всей Белоруссии проходят акции протеста. Задержанный кандидат в президенты призвал изменить Конституцию
По всей Белоруссии 19 июня проходят акции протеста в поддержку политиков, которых задержали за время президентской избирательной кампании. Об этом 19 июня сообщает tut.by.
«Цепи солидарности» с задержанными выстроились в Могилеве, Бобруйске, Гродно, Витебске, Барановичах и Гомеле. Сегодня в стране последний день сбора подписей для кандидатов, которые хотят принять участие в президентских выборах (назначены на 9 августа).
По всей стране проходят столкновения с ОМОНом, отдельных активистов задерживают.
Задержанный 18 июня кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико обратился к населению с предложением провести референдум об изменении Конституции. В опубликованном его сторонниками обращении он предлагает вернуть основной закон страны в редакции 1994 года — в ней предусматривалось ограничение президентских сроков.
Напомним, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан 18 июня по подозрению в использовании «отмывочных схем, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры». Власти Белоруссии заявили, что видят за его спиной «кукловодов» из «Газпрома» (один из основных акционеров банка вместе с Газпромбанком — прим. ред.), а, может быть, и выше». В Кремле считают, что это «внутреннее дело Белоруссии», однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что «обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний (как «Газпром». — Прим. ред.), безусловно, не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами».