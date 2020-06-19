«Сидит и смотрит по сторонам». Соколёнка спасли из-под лестницы жилого дома в Мурино
Соколёнка под железной лестницей у жилых домов нашли местные жители в Мурино 19 июня. Как рассказал «Фонтанке» читатель Сергей, птенец каким-то образом оказался на Привокзальной площади. «Сидит совершенно спокойно и смотрит по сторонам», – описал поведение птицы он. После публикации снимков в социальных сетях и просьб о помощи местные жители обратились в центр спасения диких птиц и животных «Сирин». До этого прохожие наблюдали, как птица бегала во дворе и пряталась в кустах.
Как оказалось, в этот же день практически на том же месте в Мурино горожане нашли другого птенца. Маленького хищника тоже взяли домой, посадили в коробку и уже передали спасателям. Об этом петербурженка Маргарита Капнинская рассказала в комментариях в группе «ВКонтакте».
Соколы могут жить в многоэтажных домах на чердаках в мегаполисах. Они охотятся на мелких пернатых и грызунов. Орнитологи советуют не пытаться спасти птенцов самостоятельно, а сразу обращаться к экспертам.