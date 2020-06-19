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19.06.2020 21:57
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Петербуржцы устроили вечеринку на площади Ломоносова. В докоронавирусную реальность перемещаются у ресторана

Оглушающая музыка на площади Ломоносова вечером 19 июня перенесла петербуржцев в докоронавирусные времена. О толпе, собравшейся у входа в клуб и ресторан Department 57, «Фонтанке» рассказали читатели.

На улице пятничный вечер проводят больше двух десятков человек. Они танцуют, общаются, сидят на лестнице и скамейках и не очень думают о социальной дистанции. По наблюдениям прохожих, биты слышны и на другой стороне площади, и на набережной Фонтанки, так что частное празднество стало почти городским.

читатель "Фонтанки" Виктор

До введения ограничений по выходным в ресторане регулярно проводились вечеринки. Играли r’n’b, хип-хоп, поп и ретро. Судя по всему, от традиции владельцы решили не отказываться, встречи перенесли на воздух. При этом о «вечеринке на крыльце» подписчикам в Stories в Instagram сообщали заранее, просили приходить и обещали сервис «на вынос».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

261214541
какая "социальная дистанция"? какие ограничения? ау, уже давно люди живут на всю катушку и забыть забыли про этот жупел! все эти бредни остались только в воспаленном сознании чиновников и у некоторых журналистов.

на улицу выходишь - обычная жизнь, полные пляжи людей, купаются, загорают, гуляют, на улице движуха, даже в метро уже без масок давно ездят и не парятся.

в интернет заходишь: афигеть новость - где-то вечеринку устроили! сенсация! бдительный олигофрен сразу доложил! как инопланетяне какие-то, ей богу. глаза откройте, жизнь кипит!
firstName
>  ну б кто же такие заголовки сочиняет ???
260569221
Ну и молодцы!!!
А то надоело уже товарищей брехловых слышать... и их чушь
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