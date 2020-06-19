Оглушающая музыка на площади Ломоносова вечером 19 июня перенесла петербуржцев в докоронавирусные времена. О толпе, собравшейся у входа в клуб и ресторан Department 57, «Фонтанке» рассказали читатели.



На улице пятничный вечер проводят больше двух десятков человек. Они танцуют, общаются, сидят на лестнице и скамейках и не очень думают о социальной дистанции. По наблюдениям прохожих, биты слышны и на другой стороне площади, и на набережной Фонтанки, так что частное празднество стало почти городским.