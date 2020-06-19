Петербуржцы устроили вечеринку на площади Ломоносова. В докоронавирусную реальность перемещаются у ресторана
Оглушающая музыка на площади Ломоносова вечером 19 июня перенесла петербуржцев в докоронавирусные времена. О толпе, собравшейся у входа в клуб и ресторан Department 57, «Фонтанке» рассказали читатели.
На улице пятничный вечер проводят больше двух десятков человек. Они танцуют, общаются, сидят на лестнице и скамейках и не очень думают о социальной дистанции. По наблюдениям прохожих, биты слышны и на другой стороне площади, и на набережной Фонтанки, так что частное празднество стало почти городским.
читатель "Фонтанки" Виктор
До введения ограничений по выходным в ресторане регулярно проводились вечеринки. Играли r’n’b, хип-хоп, поп и ретро. Судя по всему, от традиции владельцы решили не отказываться, встречи перенесли на воздух. При этом о «вечеринке на крыльце» подписчикам в Stories в Instagram сообщали заранее, просили приходить и обещали сервис «на вынос».