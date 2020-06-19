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19.06.2020 21:08
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Кадыров: В Дижоне не было межэтнических столкновений. Чеченцы сплотились против наркоторговцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «внимательно следит» за ситуацией в Дижоне, где чеченская диаспора решила самостоятельно бороться с наркодилерами. Об этом он 19 июня написал в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что он не согласен с тем, что во Франции произошли «межэтнические столкновения».

«Наркодилеры из Дижона жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга. В результате он получил тяжелые травмы. Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства и на помощь пришли соплеменники. Лично мое мнение такое – я считаю действия чеченцев правильными. Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками», - пишет глава Чечни.

Кадыров подчеркивает, что нельзя «противопоставлять людей по национальному признаку». И напоминает, что в Чечне, по его словам, удалось «искоренить наркоманию».

Отметим, в Дижоне по следам беспорядков, начавшихся на выходных, полицейские провели спецоперацию. После того, как молодого выходца из Чечни избили местные жители магрибского происхождения, в Дижон съехались чеченцы со всей Франции. Беспорядки начались в ночь на субботу и продолжались четыре дня, в результате несколько человек пострадали. Накануне представители двух общин договорились о перемирии.

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Комментарии (4)

Zloi_prohozhiy
Ох, по мне так лучше бы молчал этот псевдоакадемег. Я теперь еще более уверен, что за дело там на чеченцев наехали.
Commentator
"И напоминает, что в Чечне, по его словам, удалось «искоренить наркоманию"

Как и гомосексуализм?
Агроном аэродрома
"чеченская диаспора решила самостоятельно бороться с наркодилерами" - отжимать рынки сбыта - благородное дело..
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