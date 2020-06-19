В Петербург вывозным рейсом из Германии вернулись 130 человек

Аэропорт Пулково вечером 19 июня принял вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне. Согласно информации на табло, самолёт прибыл в 22:06.
По данным Смольного, на родину вернулись 130 жителей Ленобласти и Петербурга.
Пассажиров по отработанной схеме встретили около 100 специалистов: сотрудники Роспотребнадзора, исполнительных органов государственной власти, правоохранительных ведомств и специальных служб. В закрытой части аэропорта прилетевшие проходят осмотр и медицинские тесты на COVID-19, а багаж отдают только после санобработки. «Возвращенцев» развозят автобусами. Им нужно будет просидеть в самоизоляции 14 дней.
Почти за 3 месяца в Пулково приземлились около 45 специальных вывозных рейсов из более чем 15 стран.