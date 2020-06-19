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19.06.2020 22:10
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В Петербург вывозным рейсом из Германии вернулись 130 человек

Аэропорт Пулково вечером 19 июня принял вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне. Согласно информации на табло, самолёт прибыл в 22:06.

По данным Смольного, на родину вернулись 130 жителей Ленобласти и Петербурга.

Пассажиров по отработанной схеме встретили около 100 специалистов: сотрудники Роспотребнадзора, исполнительных органов государственной власти, правоохранительных ведомств и специальных служб. В закрытой части аэропорта прилетевшие проходят осмотр и медицинские тесты на COVID-19, а багаж отдают только после санобработки. «Возвращенцев» развозят автобусами. Им нужно будет просидеть в самоизоляции 14 дней.

Почти за 3 месяца в Пулково приземлились около 45 специальных вывозных рейсов из более чем 15 стран.

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Комментарии (3)

DmitrySpb79
Это полнейший идиотизм и некомпетентность российской бюрократи. В Германии сейчас выявляется 500 случаев, в России 8000. Но прибывшие "из-за рубежа" должны просидеть на карантине, да.

Вернувшихся из Москвы тогда всех сажайте, там >1000/день до сих пор.
Елена Козюкова
Зачем и почему? Мы сидели дома три месяца без зарплаты и вдруг обухом по голове"несчастные и заблудшие овцы" Хватит издеваться над нами-если кто-то где-то застрял-это судьба.
Агроном аэродрома
В материале не уточняется - входят ли "вывезенные" Россияне в список форбс или нет...
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