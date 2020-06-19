Рестораны поставили антирекорд. Оборот общепита в России в мае упал на 52%

Оборот предприятий общественного питания в России в мае упал на 52,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности» 19 июня. Показатели оказались хуже апреля, когда снижение составило 51,5% — самое сильное за все время наблюдений.



Такой спад вызвали ограничения, введенные властями регионов из-за пандемии коронавируса. Например, рестораны могли работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос.

В июне в ряде регионов запреты стали сниматься. В Москве летние кафе заработали 16 июня, в Петербурге их планируется запустить с 29 июня.