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19.06.2020 20:43
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Рестораны поставили антирекорд. Оборот общепита в России в мае упал на 52%

Оборот предприятий общественного питания в России в мае упал на 52,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности» 19 июня. Показатели оказались хуже апреля, когда снижение составило 51,5% — самое сильное за все время наблюдений.

Такой спад вызвали ограничения, введенные властями регионов из-за пандемии коронавируса. Например, рестораны могли работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос.

В июне в ряде регионов запреты стали сниматься. В Москве летние кафе заработали 16 июня, в Петербурге их планируется запустить с 29 июня.

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