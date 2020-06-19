Минэкономразвития оценило падение ВВП России в мае почти в 11%

В мае падение ВВП России составило 10,9 % в сравнении с годом ранее. Об этом говорится в опубликованном 19 июня отчёте Минэкономразвития России «Картина деловой активности за май 2020 года».

В апреле снижение было ещё более серьёзным - 12%. Небольшое улучшение показателя к концу весны можно объяснить частичным снятием ограничений. В целом за январь - май ВВП потерял 3,7% к аналогичному периоду 2019-го.

«В несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере розничной торговли спад сократился по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в целом экономическая активность сохранялась ниже уровней прошлого года, что связано, в первую очередь, с постепенным характером снятия ограничений по стране после окончания режима нерабочих дней», - говорится в отчёте.