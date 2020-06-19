У Гостиного двора задержаны пикетчики-активисты «Другой России»

У Гостиного двора задержаны активисты партии «Другая Россия». В одиночные пикеты вечером 19 июня они встали в поддержку фигурантов так называемого «Челябинского дела».



Как передаёт «ОВД Инфо» со ссылкой на очевидцев, у двоих задержанных на баннерах были надписи «Отменить 282 УК РФ», «Свободу Челябинским нацболам». Мужчин должны отвезти в 28 отдел полиции.

К 19.40 правоохранители остановили ещё троих другоросов.

Уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации – ст. 282.2 УК – в Челябинске возбудили 10 июня. Троих человек задержали у здания прокуратуры Ленинского района Челябинска, когда они проводили акцию против полицейского произвола. В рамках дела прошёл обыск у Ивана Алексеева, руководителя челябинского отделения «Другой России».