Безработица в России достигла максимума за последние 8 лет

Количество безработных в Российской Федерации в мае 2020 года выросло в сравнении с предыдущим месяцем на 227 тысяч человек, достигнув 4 млн 513 тысяч. Таковы предварительные данные Росстата, опубликованные 19 июня.



Официально зарегистрированы в качестве безработных в марте были 727 тысяч россиян, в апреле — 1 млн 311 тысяч, а в мае — 2 млн 143 тысячи. Глава Минтруда Антон Котяков на текущей неделе сообщил, что на 17 июня в России на бирже труда числились 2 млн 476 тысяч безработных граждан.

Уровень безработицы в мае вырос до 6,1%, тогда как в марте показатель составлял 4,7%, а в апреле — 5,8%. В последний раз он поднимался выше 6% в марте 2012 года (6,5%), ровно 6,0% было зафиксировано в марте 2016-го и первом месяце 2013-го. Минимальный показатель с момента начала ведения этой статистики (1991) наблюдался чуть менее года назад — в августе 2019-го.