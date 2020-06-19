FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +19
69.57р78.00р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
19.06.2020 19:59
0
Печать

Безработица в России достигла максимума за последние 8 лет

Количество безработных в Российской Федерации в мае 2020 года выросло в сравнении с предыдущим месяцем на 227 тысяч человек, достигнув 4 млн 513 тысяч. Таковы предварительные данные Росстата, опубликованные 19 июня.

Официально зарегистрированы в качестве безработных в марте были 727 тысяч россиян, в апреле — 1 млн 311 тысяч, а в мае — 2 млн 143 тысячи. Глава Минтруда Антон Котяков на текущей неделе сообщил, что на 17 июня в России на бирже труда числились 2 млн 476 тысяч безработных граждан.

Уровень безработицы в мае вырос до 6,1%, тогда как в марте показатель составлял 4,7%, а в апреле — 5,8%. В последний раз он поднимался выше 6% в марте 2012 года (6,5%), ровно 6,0% было зафиксировано в марте 2016-го и первом месяце 2013-го. Минимальный показатель с момента начала ведения этой статистики (1991) наблюдался чуть менее года назад — в августе 2019-го.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний