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19.06.2020 20:09
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В Выборгском районе ищут 11-летнюю петербурженку. Девочка вышла погулять с гироскутером

В Выборгском районе Петербурга пропала 11-летняя девочка. Школьница Анастасия Рябова исчезла во время прогулки во дворе на проспекте Луначарского, 42. На улицу в пятницу около 15.30 она вышла покататься на гироскутере.

Ребёнок был одет в чёрную кофту, леггинсы и бирюзовую лёгкую куртку. На ногах — бежевые кеды. Пропажу родители обнаружили около 17.20 вечера.

Фото: фото предоставлено родителями Анастасии Рябовой

На телефон девочка не отвечает.

Родные просят о помощи и планируют обратиться к поисковикам.

Фото: фото предоставлено родителями Анастасии Рябовой

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Комментарии (2)

abitfrosty
Потому что оперативно работают толькос тем, что "угрожает" "государственному" "строю".
spb7771250
Вот я не понимаю, почему у нас нельзя в таком случае быстро обратиться в органы и быстро получить данные по сотовым вышкам.
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