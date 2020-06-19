В Выборгском районе Петербурга пропала 11-летняя девочка. Школьница Анастасия Рябова исчезла во время прогулки во дворе на проспекте Луначарского, 42. На улицу в пятницу около 15.30 она вышла покататься на гироскутере.



Ребёнок был одет в чёрную кофту, леггинсы и бирюзовую лёгкую куртку. На ногах — бежевые кеды. Пропажу родители обнаружили около 17.20 вечера.