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19.06.2020 19:30
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Маникюр без социальной дистанции. Смольный уличил в нарушении коронавирусных правил салон Pilki на Заневском проспекте

Комитет по контролю за имуществом Петербурга уличил в нарушении правил режима повышенной готовности салон маникюра и педикюра Pilki на Заневском проспекте, д. 23, сообщили 19 июня в ведомстве,

Несмотря на то что двери салона были закрыты, а окна затянуты непрозрачной плёнкой, сотрудники ККИ обратили внимание, что дверь заведения регулярно открывается и в помещение проходят люди. Вместе с очередными посетителями в салон зашли представители комитета.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

В зале площадью менее 60 кв. м одновременно находилось более 20 человек. Посетители и часть персонала не использовали средства индивидуальной защиты, безопасная дистанция не соблюдалась — практически все рабочие места по предоставлению услуг маникюра и педикюра были заняты.

Ранее Смольный разрешил работать парикмахерским, но прочие контактные услуги, в том числе маникюр, — пока под запретом.

«В отношении индивидуального предпринимателя, который в условиях сложной эпидемиологической ситуации пренебрег правилами безопасности, нарушил установленные запреты, подвергая опасности здоровье как работников, так и посетителей, составлен протокол об административном правонарушении», — сообщили в комитете.

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Комментарии (3)

alexA
Не понимаю я этого глупого термина "социальная дистанция". Такая дистанция у меня с Миллером, Сечиным, Бегловым. А с людьми в метро, в магазине, в салоне у меня дистанция между физическими телами.
Хамстер
Да много салонов Пилки в городе работают и по тому же принципу. А куда людям , кто там работал , деваться? Им не копейки не заплатили на время самоизоляции- отправили в отпуск за свой счёт. Естественно вышли на работу.
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