Маникюр без социальной дистанции. Смольный уличил в нарушении коронавирусных правил салон Pilki на Заневском проспекте

Комитет по контролю за имуществом Петербурга уличил в нарушении правил режима повышенной готовности салон маникюра и педикюра Pilki на Заневском проспекте, д. 23, сообщили 19 июня в ведомстве,



Несмотря на то что двери салона были закрыты, а окна затянуты непрозрачной плёнкой, сотрудники ККИ обратили внимание, что дверь заведения регулярно открывается и в помещение проходят люди. Вместе с очередными посетителями в салон зашли представители комитета.