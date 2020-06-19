Маникюр без социальной дистанции. Смольный уличил в нарушении коронавирусных правил салон Pilki на Заневском проспекте
Комитет по контролю за имуществом Петербурга уличил в нарушении правил режима повышенной готовности салон маникюра и педикюра Pilki на Заневском проспекте, д. 23, сообщили 19 июня в ведомстве,
Несмотря на то что двери салона были закрыты, а окна затянуты непрозрачной плёнкой, сотрудники ККИ обратили внимание, что дверь заведения регулярно открывается и в помещение проходят люди. Вместе с очередными посетителями в салон зашли представители комитета.
В зале площадью менее 60 кв. м одновременно находилось более 20 человек. Посетители и часть персонала не использовали средства индивидуальной защиты, безопасная дистанция не соблюдалась — практически все рабочие места по предоставлению услуг маникюра и педикюра были заняты.
Ранее Смольный разрешил работать парикмахерским, но прочие контактные услуги, в том числе маникюр, — пока под запретом.
«В отношении индивидуального предпринимателя, который в условиях сложной эпидемиологической ситуации пренебрег правилами безопасности, нарушил установленные запреты, подвергая опасности здоровье как работников, так и посетителей, составлен протокол об административном правонарушении», — сообщили в комитете.