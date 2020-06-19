В Петербурге произошел взрыв в парикмахерской. Осколками водонагревателя ранило женщину
В парикмахерской на Садовой улице Петербурга взорвался бойлер. Его осколками ранило сотрудницу.
Как стало известно «Фонтанке», информация о взрыве поступила пожарным около половины пятого дня.
«В пятиэтажном здании по адресу: Садовая улица, 59, взорвался бойлер. Есть раненая — от осколков пострадала женщина. Она госпитализирована», — уточнили изданию в ГУ МЧС Петербурга.
Водонагреватель взорвался в салоне «Мастер ЛТД». Ее осматривают дознаватели. Пострадавшая не была клиенткой.
Парикмахерские в Петербурге работают с 15 июня.