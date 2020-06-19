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19.06.2020 19:07
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В Петербурге произошел взрыв в парикмахерской. Осколками водонагревателя ранило женщину

В парикмахерской на Садовой улице Петербурга взорвался бойлер. Его осколками ранило сотрудницу.

Как стало известно «Фонтанке», информация о взрыве поступила пожарным около половины пятого дня.

«В пятиэтажном здании по адресу: Садовая улица, 59, взорвался бойлер. Есть раненая — от осколков пострадала женщина. Она госпитализирована», — уточнили изданию в ГУ МЧС Петербурга.

Водонагреватель взорвался в салоне «Мастер ЛТД». Ее осматривают дознаватели. Пострадавшая не была клиенткой.

Парикмахерские в Петербурге работают с 15 июня.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Андрей Алексеев
наполнили бойлер и перекрыли все трубы?)
K_Lutsky
А как бойлер может взорваться? что в нем может взорваться?
Chupakabra
Ну нафиг, похожу-ка я ещё месяцок с хвостом.
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