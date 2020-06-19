ВОЗ предупредила о вхождении в «очень опасную» фазу пандемии коронавируса

В мире началась новая опасная фаза пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге 19 июня.

«Мир находится в новой и очень опасной фазе», — сообщил он и пояснил, что накануне специалистам поступила информация о 150 тысячах новых случаев заражения. Слова специалиста приводит ТАСС

Как минимум половина из сообщений о СOVID-19 теперь приходится на Северную и Южную Америку. Также вспышка возникла в Южной Азии и на Ближнем Востоке.