FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +19
69.57р78.00р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
19.06.2020 18:52
3
Печать

На Украине объявили вторую волну коронавируса

На Украине объявили вторую волну коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров. Он добавил, что в двух областях Украины наполнение больниц инфицированными коронавирусом превышает 50%.

«Сегодня также главный врач Александровской больницы города Киева заявила о значительном увеличении больных в реанимации. Это врачи называют фактически результатом несоблюдения карантинных правил, правил дистанцирования, масочного режима, дезинфекции. Мы фактически сегодня получим начало очередной — или первой, или второй, как хотите можно это назвать — волны заболеваемости коронавирусом», — сказал Денис Шмыгаль.

По мнению главы правительства, такая ситуация «должна стать еще раз сигналом того, что коронавирус — это не фейк, это не вымышленные истории. «Кстати, это угроза, что ходит рядом с каждым из нас, и единственная возможность уберечься от болезни — это придерживаться противоэпидемических правил, разработанных Минздравом», — добавил он.

Премьер-министр добавил, что для улучшения эпидемиологической ситуации необходимо придерживаться социальной дистанции, масочного режима, а также дезинфекции.

По состоянию на 19 июня на Украине зафиксировано 34 984 случая заражения коронавирусом. В течение минувших суток зафиксирован рекордный прирост инфицирования: заболел 921 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Camlann
Несколько странное заявление, если учесть, что: 1 - никто заразившихся на окраине не считает, просто пишут небольшую цифру, чтобы народ не пугать; 2 - правильному подсчёту мешает отсутствие тестирования, поскольку тестов нет. Поэтому ситуацию можно назвать второй волной, третьей и так далее.
pitmenspb
Пессимистично.... Нас ждет тоже самое(
261254291
"Уряд посилить контроль за дотриманням карантинних обмежень"
Это что за отвратительный жаргон???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний