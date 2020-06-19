На Украине объявили вторую волну коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров. Он добавил, что в двух областях Украины наполнение больниц инфицированными коронавирусом превышает 50%.

«Сегодня также главный врач Александровской больницы города Киева заявила о значительном увеличении больных в реанимации. Это врачи называют фактически результатом несоблюдения карантинных правил, правил дистанцирования, масочного режима, дезинфекции. Мы фактически сегодня получим начало очередной — или первой, или второй, как хотите можно это назвать — волны заболеваемости коронавирусом», — сказал Денис Шмыгаль.

По мнению главы правительства, такая ситуация «должна стать еще раз сигналом того, что коронавирус — это не фейк, это не вымышленные истории. «Кстати, это угроза, что ходит рядом с каждым из нас, и единственная возможность уберечься от болезни — это придерживаться противоэпидемических правил, разработанных Минздравом», — добавил он.



Премьер-министр добавил, что для улучшения эпидемиологической ситуации необходимо придерживаться социальной дистанции, масочного режима, а также дезинфекции.

По состоянию на 19 июня на Украине зафиксировано 34 984 случая заражения коронавирусом. В течение минувших суток зафиксирован рекордный прирост инфицирования: заболел 921 человек.