Начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин заявил, что подземка с апреля потеряла порядка 80–85% пассажиров. Но в последние три дня наметился рост. Вместо 320–350 тысяч человек в день начали перевозить снова больше миллиона.



«С этого понедельника мы перешли на наш обычный график — летнее расписание. При сегодняшнем пассажиропотоке наполняемость вагонов около 70 человек, что позволяет создать безопасные комфортные условия, — рассказал он 19 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — Когда бывает большое количество людей, мы выпускаем составы горячего резерва, чтобы не допустить большого скопления людей».