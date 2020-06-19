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19.06.2020 18:57
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«Мы перешли на наш обычный график». Начальник Петербургского метрополитена рассказал о восстановлении пассажиропотока

Начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин заявил, что подземка с апреля потеряла порядка 80–85% пассажиров. Но в последние три дня наметился рост. Вместо 320–350 тысяч человек в день начали перевозить снова больше миллиона.

«С этого понедельника мы перешли на наш обычный график — летнее расписание. При сегодняшнем пассажиропотоке наполняемость вагонов около 70 человек, что позволяет создать безопасные комфортные условия, — рассказал он 19 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — Когда бывает большое количество людей, мы выпускаем составы горячего резерва, чтобы не допустить большого скопления людей».

Несмотря на уменьшенные интервалы движения, метро продолжает работать до 22:00. И в этом случае, по словам Гарюгина, «шарик на стороне Роспотребнадзора». Если там посчитают возможным, то подземка вернется к старому режиму работы.

Фото: Скриншот видео канала «Санкт-Петербург»
Фото: Скриншот видео канала «Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

снегурочка
Понравилось до 22 часов работать? Комендантский час?
260569221
Летнее расписание??? Ваттт ээ
Фак?? А оно было?
Brit
Теперь можно повышать проезд до ста рублей. Обоснование уже есть.
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