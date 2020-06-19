Плов и шарики. Какие необычные посылки ездили на такси
В период самоизоляции то, что раньше передавали из рук в руки, отправляют с помощью разных сервисов. Яндекс.Такси не только возит пассажиров, но и работает как служба доставки, причем к таксистам грузят настолько разные вещи, что диву даешься. Давайте посмотрим на самые экзотические посылки, которые перевозили таксисты в последнее время.
Режим самоизоляции ввел множество ограничений и повысил популярность доставки — в том числе и с помощью водителей такси. Прислать документы, поддержать отдельно живущего ребенка мамиными котлетками, передать реквизит для zoom-постановки современной пьесы или дистанционно купить новые обои, плинтусы или новый холодильник можно с сервисом Яндекс.Такси, где есть на такой случай три тарифа — «Доставка», «Курьер» и «Грузовой». Машина приезжает на вызов в течение 5 минут, а все посылки и доставки страхуются на сумму до 500 000 рублей.
Чаще всего водитель не знает, что же посылают друг другу клиенты, но иногда в комментариях или устно люди их предупреждают. По таким случаям Яндекс составил подборку самых необычных посылок. Вот какие вкусные вещи передавали люди друг другу через онлайн-сервис такси:
• двухлитровую банку солёных огурцов;
• контейнер с оладушками;
• ароматный узбекский плов, после которого водителю даже машину пришлось проветривать;
• красную икру, 10 банок;
Самые популярные из необычных посылок — это зубные протезы и свадебные платья. Часто, кстати, этой весной доставляли туалетную бумагу.
Были и более неожиданные поручения: например, надо было отвезти целую машину шариков, надутых гелием, или чучело козы — его водитель даже пристегнул ремнем как пассажира.
Количество запросов к поисковой системе Яндекс, включающих упоминание перевозки, в период самоизоляции тоже сильно выросло. В числе самых популярных запросов по этой теме:
— [перевозка мотоцикла в седане];
— [возможна ли перевозка мебели вместе с людьми на дачу];
— [перевозка ульев в салоне];
— [перевозка рогатого скота в пассажирском автобусе];
— [как перевезти стиралку в легковушке];
— [как аккуратно перевезти рубашку];
— [в чем перевезти суп на дачу];
— [к чему снится перевозка мебели];
— [как перевезти рыбку петушка в машине];
— [как перевезти черепашку в другой город].
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