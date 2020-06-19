Чемпионат России по футболу возобновился матчем «Крылья Советов» — «Ахмат»

Чемпионат Российской премьер-лиги продолжился спустя три месяца вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса. Первой игрой 23-го тура в пятницу, 19 июня, стала встреча в Самаре местных «Крыльев Советов» с «Ахматом» из Грозного.

Игра стартовала в 18.00 по московскому времени. В настоящий момент самарцы ведут в счете 1:0. Единственный пока гол забил на шестой минуте Тарас Бурлак.

Вторым матчем дня станет «Сочи» — «Ростов», в котором сочинцам во главе с Александром Кокориным будут противостоять 17-летние футболисты.