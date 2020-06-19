В Кудрово начали строить детский сад на 160 мест

В Кудрово началось строительство нового детского сада, рассчитанного на 160 детей. Как сообщают в ГК «Полис Групп», сдать объект планируется в четвертом квартале 2021 года.

Дошкольное учреждение расположится на участке площадью 5,6 тыс. кв. м, площадь здания составит 3,7 тыс. кв. м.

Согласно проекту, детский сад рассчитан на восемь отдельных групп. Для каждой из них предусмотрена приемная и групповая зоны, спальня, буфет, туалет и помещение для игрушек. Кроме этого, в садике будут физкультурный и музыкальный залы, учебный класс с компьютером, универсальное кружковое помещение, кабинет педагога-логопеда, пищевой и медицинский блоки, прачечная, административные и служебно-бытовые помещения.