FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +19
69.62р78.29р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
19.06.2020 17:58
0
Печать

По делу о вторжении в интимную жизнь признаны потерпевшими 18 сотрудниц РЖД

Следственный комитет признал потерпевшими 18 сотрудниц РЖД по делу о нарушении интимной жизни. Их коллега установил камеру в женском туалете, уголовное дело возбудили после статьи «Фонтанки».

О количестве жертв подглядывания сообщает 19 июня Северо-Западное управление на транспорте СКР.

«С целью удовлетворения сексуальных потребностей водитель Волховстроевской дистанции гражданских сооружений РЖД незаконно собирал сведения о частной жизни 18 сотрудниц, неоднократно устанавливая в туалетной комнате средства видеофиксации», — говорится в сообщении.

Обвиняемому провели сексолого-психиатрическую экспертизу. Она не показала настолько сильных отклонений, чтобы мужчину признали невменяемым. Расследование дела, возбужденного по статье 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни», завершено, дело направили в суд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний