По делу о вторжении в интимную жизнь признаны потерпевшими 18 сотрудниц РЖД
Следственный комитет признал потерпевшими 18 сотрудниц РЖД по делу о нарушении интимной жизни. Их коллега установил камеру в женском туалете, уголовное дело возбудили после статьи «Фонтанки».
О количестве жертв подглядывания сообщает 19 июня Северо-Западное управление на транспорте СКР.
«С целью удовлетворения сексуальных потребностей водитель Волховстроевской дистанции гражданских сооружений РЖД незаконно собирал сведения о частной жизни 18 сотрудниц, неоднократно устанавливая в туалетной комнате средства видеофиксации», — говорится в сообщении.
Обвиняемому провели сексолого-психиатрическую экспертизу. Она не показала настолько сильных отклонений, чтобы мужчину признали невменяемым. Расследование дела, возбужденного по статье 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни», завершено, дело направили в суд.