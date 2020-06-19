С 22 июня в Петербурге возобновят работу санатории и каршеринг

С 22 июня в Петербурге возобновится работа санаторно-курортных учреждений, а также заработает каршеринг. Такие изменения внесены в постановление 121, регулирующее жизнь Северной столицы в режиме повышенной готовности.



Попасть в санаторий можно будет только по направлению врача. Как следует из документа, санатории смогут принимать постояльцев «в целях осуществления медицинской реабилитации и (или) санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям». Также уточняется, что санатории должны выполнять рекомендации Роспотребнадзора и принять стандарты безопасной деятельности, разработанные комитетом по туризму.