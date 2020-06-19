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19.06.2020 17:46
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С 22 июня в Петербурге возобновят работу санатории и каршеринг

С 22 июня в Петербурге возобновится работа санаторно-курортных учреждений, а также заработает каршеринг. Такие изменения внесены в постановление 121, регулирующее жизнь Северной столицы в режиме повышенной готовности.

Попасть в санаторий можно будет только по направлению врача. Как следует из документа, санатории смогут принимать постояльцев «в целях осуществления медицинской реабилитации и (или) санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям». Также уточняется, что санатории должны выполнять рекомендации Роспотребнадзора и принять стандарты безопасной деятельности, разработанные комитетом по туризму.

Стандарты придется также утвердить компаниям, оказывающим услуги каршеринга. В частности, им придется проводить дезинфекцию автомобилей перед передачей клиентам.

Также новая редакция постановления делает оговорку в пунктах о запрете культурно-массовых и спортивных мероприятий и доступа посетителей в музеи, на выставки и в ТРЦ — отныне проведение таких мероприятий возможно в случае получения специального разрешения Роспотребнадзора. Ранее вице-губернатор Евгений Елин говорил «Фонтанке», что первыми исключениями станут фестиваль «Звезды белых ночей» и матч «Зенита» против «Крыльев Советов».

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Комментарии (3)

261675041
Судя по динамике заболеваний у нас в три раза больше выздоровевших чем заболевших.
"Уважаемый" губернатор, почему не открываем парки фитнес-клубы и объекты общественного питания?
Чего ждать-то?!
Чтобы люди, которые задействованы в этих сферах сдохли от голода?
krasnonosov
Снимайте немедленно все ваши дурацкие ограничения.
А роснепотребнадзору оставьте лишь право выводить крыс и тараканов в помещениях. Это - потолок их компетенции!
NikiMagnusson
А это интересно...
Можно взять авто в аренду и уехать...в санаторий ))
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