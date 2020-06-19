Премьер-министр Армении, инфицированный COVID-19, не поедет на парад Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву 24 июня, соответствующее письмо он направил Владимиру Путину. 1 июня стало известно, что сам Пашинян и члены его семьи заразились COVID-19.

«С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в письме Пашиняна президенту РФ Владимиру Путину.

«Как вы знаете, я с большим удовольствием принял Ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит. Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву, что было детально обсуждено и согласовано между нашими аппаратами», — заявил Пашинян.