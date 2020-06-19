Ещё один участник президентской гонки в Белоруссии сошел с дистанции, рок-музыкант Александр Таболич заявил, что прекращает свое участие в избирательной кампании.
«Я снимаю свою кандидатуру с избирательной гонки в пользу Беларуси и, возможно, поддержу кандидата, который будет иметь близкую мне и моим коллегам позицию по сохранению и защите независимости Беларуси, по сохранению традиций и национальных ценностей», — написал Таболич в Facebook.
Ранее от участия в политической кампании отказались депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич и зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель.
Выборы главы государства назначены в Белоруссии на 9 августа. В кампании теперь участвуют 12 человек, в том числе на шестой срок выдвигается действующий глава государства Александр Лукашенко. Накануне в Белоруссии задержали соперника Лукашенко на выборах. Кандидат в президенты Виктор Бабарико успел собрать подписи. Сегодня Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии.