Проверка на дороге привела к наркотику: человека с портфелем подвели нервы и ноги
Крупную партию наркотика изъяли петербургские полицейские в результате проверки автомобиля.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ночью 19 июня, около 2:30, на Кубинской улице, 5, сотрудники ОБ ДПС № 1 остановили KIA Cerato под управлением 30-летнего мужчины. Сзади сидел пассажир — как выяснилось позже, 25-летний молодой человек. Он сразу показался инспекторам нетрезвым, как будто употреблял наркотики.
Парень заметно нервничал. У него попросили паспорт. Он показал. А дальше не выдержал: схватил свой портфель, сумку, выскочил из машины и пустился бежать.
Сотрудникам ДПС удалось поймать беглеца и доставить в дежурную часть 29-го отдела полиции УМВД России по Московскому району. Там задержанного досмотрели и нашли в его портфеле свёрток серого цвета в тряпке и скотче. Экспертиза показала, что это вещество общей массой 762,9 грамма является смесью, содержащей наркотик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.