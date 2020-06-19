ЕС откроет внутренние границы к концу июня

Еврокомиссия приняла решение открыть внутренние границы в ЕС до 1 июля.

«У нас есть правила. И к концу месяца, как ожидается, все ограничения [на внутренних границах] будут сняты», — заявила 19 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.

Ранее еврочиновники подготовили правила и сроки открытия и внешних границ. В документе говорится, что «ограничения сохранятся для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС». Финляндия продлила ограничения для россиян еще на месяц.