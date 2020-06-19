Грозы помогли грибам среди фонтанов: в парке Петергофа выросли боровики
Для грибников настаёт любимая пора. Вслед за подберёзовиками и подосиновиками в наших краях пошли белые — дубовики.
Дубовый боровик (или боровик сетчатый) нашёл утром 19 июня в парке Петергофа по дороге на работу Сергей, подписчик паблика «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Во Всеволожском районе под Петербургом находят и подосиновики, и подберёзовики, и белые. «Глазам своим не верю — они пошли четким рыжим слоем, видимо, пару-тройку дней назад», — радуется Наталья.