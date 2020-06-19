FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +19
69.62р78.29р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
19.06.2020 16:56
6
Печать

Грозы помогли грибам среди фонтанов: в парке Петергофа выросли боровики

Для грибников настаёт любимая пора. Вслед за подберёзовиками и подосиновиками в наших краях пошли белые — дубовики.

Дубовый боровик (или боровик сетчатый) нашёл утром 19 июня в парке Петергофа по дороге на работу Сергей, подписчик паблика «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Фото: Сергей Шилов / vk.com/grib_spb
Фото: Сергей Шилов / vk.com/grib_spb
Фото: Сергей Шилов / vk.com/grib_spb
Фото: Сергей Шилов / vk.com/grib_spb
Фото: Сергей Шилов / vk.com/grib_spb
Фото: Сергей Шилов / vk.com/grib_spb
Фото: Сергей Шилов / vk.com/grib_spb
Фото: Сергей Шилов / vk.com/grib_spb

Во Всеволожском районе под Петербургом находят и подосиновики, и подберёзовики, и белые. «Глазам своим не верю — они пошли четким рыжим слоем, видимо, пару-тройку дней назад», — радуется Наталья.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Иван Петров
Не понял - на фото фонтаны работают, а в парк не пускают?
Дурдом какой-то.
Как грибник в парк проник?..
Я бы тоже хотел...
Kot Piter
А что, теперь не учат, что грибы надо срезать, а не срывать?!!! =(
Lazy
Грибоооочки! :-)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний