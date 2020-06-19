В ЕС в очередной раз продлили экономические санкции в отношении России
Введенные в 2014 году экономические санкции в отношении РФ были продлены на полгода.
«Совет приступает к пролонгации санкций. Ограничения будут продлены до конца года», — заявил 19 июня председатель Европейского совета во время пресс-конференции.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеоконференции лидеров ЕС подчеркнула, что реализация минских соглашений сейчас не позволяет отменить антироссийские ограничения.
Экономические санкции против России изначально ввели 31 августа 2014 года сроком на один год. С тех пор их регулярно продлевают и расширяют. Ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы. В отношении России также действуют санкции, введенные после присоединения Крыма. Они действуют до 23 июня 2021 года.