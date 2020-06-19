Водитель «Роллс-Ройса» не переживает, что расстался с тонировкой на Литейном
Сотрудники ОГИБДД Центрального района и водитель автомобиля Rolls-Royce, остановленного из-за технического нарушения, разошлись вполне довольные друг другом.
У мужчины на дорогой машине претензий к полицейским нет. «У ГИБДД идёт рейд. Ничего страшного не произошло. Обычное правонарушение, лёгкое, — пишет он в «Дорожном инспекторе». — У меня моя работа, у инспекторов своя. Кстати, инспекторы были очень вежливы и вошли в моё положение, так как я обычный водитель».
Тонировка у автомобиля, напомним, оказалась на 13% сильнее разрешённой, и автомобилиста оштрафовали по статье 12.5, часть 3.1, КоАП РФ.
«Роллс-Ройс Фантом» был затонирован давно, когда это было ещё разрешено, — он 2005 года выпуска, пояснил водитель «Фонтанке». По его словам, иномарка принадлежит крупному бизнесмену, а сам он работает на разных машинах в семье этого бизнесмена. «Я считаю, машина это не роскошь, а средство передвижения. В моём личном автомобиле затонированы только задние стекла, а у жены вообще нет», — отметил наш собеседник.