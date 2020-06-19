Сотрудники ОГИБДД Центрального района и водитель автомобиля Rolls-Royce, остановленного из-за технического нарушения, разошлись вполне довольные друг другом.

У мужчины на дорогой машине претензий к полицейским нет. «У ГИБДД идёт рейд. Ничего страшного не произошло. Обычное правонарушение, лёгкое, — пишет он в «Дорожном инспекторе». — У меня моя работа, у инспекторов своя. Кстати, инспекторы были очень вежливы и вошли в моё положение, так как я обычный водитель».

Тонировка у автомобиля, напомним, оказалась на 13% сильнее разрешённой, и автомобилиста оштрафовали по статье 12.5, часть 3.1, КоАП РФ.