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19.06.2020 16:24
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Водитель «Роллс-Ройса» не переживает, что расстался с тонировкой на Литейном

Сотрудники ОГИБДД Центрального района и водитель автомобиля Rolls-Royce, остановленного из-за технического нарушения, разошлись вполне довольные друг другом.

У мужчины на дорогой машине претензий к полицейским нет. «У ГИБДД идёт рейд. Ничего страшного не произошло. Обычное правонарушение, лёгкое, — пишет он в «Дорожном инспекторе». — У меня моя работа, у инспекторов своя. Кстати, инспекторы были очень вежливы и вошли в моё положение, так как я обычный водитель».

Тонировка у автомобиля, напомним, оказалась на 13% сильнее разрешённой, и автомобилиста оштрафовали по статье 12.5, часть 3.1, КоАП РФ.

«Роллс-Ройс Фантом» был затонирован давно, когда это было ещё разрешено, — он 2005 года выпуска, пояснил водитель «Фонтанке». По его словам, иномарка принадлежит крупному бизнесмену, а сам он работает на разных машинах в семье этого бизнесмена. «Я считаю, машина это не роскошь, а средство передвижения. В моём личном автомобиле затонированы только задние стекла, а у жены вообще нет», — отметил наш собеседник.

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Комментарии (3)

Алекс81
Супер новость. Забыли пометку «молния»)))
Даже не могу себе представить, как бы жил дальше, не зная этой истории...
Pattaya
Показушная хрень. А - тонировка никому не мешает. Б - рейд пройдёт и все опять поедут закатанные. Уж лучше налог на тонер ввели.
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