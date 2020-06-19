Смольный не нашёл загрязнения воздуха в Красносельском районе. Активисты утверждают, что пыль сбивали заранее
Специалисты Мобильной экологической дежурной службы не зафиксировали недопустимого загрязнения воздуха в Красносельском районе. Поверять уровень концентрации вредных веществ на улицу Маршала Казакова, 68, и на улицу Доблести они поехали после жалоб местных жителей и активистов.
Как 19 июня сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию, количество взвешенных частиц диаметром меньше 2,5 мкм (РМ2.5) и меньше 10 мкм (РМ10) оказалось не больше положенного. Концентрация первых в воздухе, согласно существующим нормативам, не должна выходить за пределы 160 мкг/м3, а допустимое количество вторых — 300 мкг/м3.
«По результатам наблюдений установлено, что концентрации всех загрязняющих веществ по указанным адресам не превысили гигиенических нормативов», — заявили эксперты.
О том, что нормы превышены, активисты сообщали в социальных сетях с середины июня.
В градозащитной организации «Красивый Петербург» «Фонтанке» пояснили, что петербуржцы самостоятельно делали замеры и использовали для этого портативные приборы Atmotube.
«Итак, когда нет дикого ветра и поливалки не поливают, датчик фиксирует показатель РМ2.5 до 80 ед., РМ 10 до 120 ед.», — делились 15 июня местные жители результатами собственного исследования. Говоря о том, что нормы предельно допустимой концентрации частиц превышены в несколько раз, они ссылались на нормативы Всемирной организации здравоохранения.
Как уверяют петербуржцы, главная причина загрязнения воздуха в Красносельском и Кировском районах — незаконная свалка в устье речки Красненькая. Туда, в сторону Угольной гавани, свозили остатки СКК. Горожане с весны жаловались на вереницы грузовиков.
Опубликованным результатам нынешнего официального исследования экологической ситуации на Маршала Казакова и в близлежащих кварталах 19 июня поверили не все. Как написали градозащитники в группе «ВКонтакте» «Защитим Жемчужный берег», «в день замеров перестали ездить самосвалы на эту незаконную свалку, а рабочие драили всю улицу, из поливалок сбивали пыль». В комментариях жители домов по Маршала Казакова писали о том, что грузовики с отходами на время проверки сменили привычный маршрут и начали ездить с другой стороны улицы, пока на противоположном её конце работали поливальные машины.