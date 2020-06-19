Смольный не нашёл загрязнения воздуха в Красносельском районе. Активисты утверждают, что пыль сбивали заранее

Специалисты Мобильной экологической дежурной службы не зафиксировали недопустимого загрязнения воздуха в Красносельском районе. Поверять уровень концентрации вредных веществ на улицу Маршала Казакова, 68, и на улицу Доблести они поехали после жалоб местных жителей и активистов. Как 19 июня сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию, количество взвешенных частиц диаметром меньше 2,5 мкм (РМ2.5) и меньше 10 мкм (РМ10) оказалось не больше положенного. Концентрация первых в воздухе, согласно существующим нормативам, не должна выходить за пределы 160 мкг/м3, а допустимое количество вторых — 300 мкг/м3.

«По результатам наблюдений установлено, что концентрации всех загрязняющих веществ по указанным адресам не превысили гигиенических нормативов», — заявили эксперты. О том, что нормы превышены, активисты сообщали в социальных сетях с середины июня. В градозащитной организации «Красивый Петербург» «Фонтанке» пояснили, что петербуржцы самостоятельно делали замеры и использовали для этого портативные приборы Atmotube. «Итак, когда нет дикого ветра и поливалки не поливают, датчик фиксирует показатель РМ2.5 до 80 ед., РМ 10 до 120 ед.», — делились 15 июня местные жители результатами собственного исследования. Говоря о том, что нормы предельно допустимой концентрации частиц превышены в несколько раз, они ссылались на нормативы Всемирной организации здравоохранения. Как уверяют петербуржцы, главная причина загрязнения воздуха в Красносельском и Кировском районах — незаконная свалка в устье речки Красненькая. Туда, в сторону Угольной гавани, свозили остатки СКК. Горожане с весны жаловались на вереницы грузовиков.