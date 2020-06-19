В ГК «ПСК» рассказали, как сокращение ввода жилья повлияет на цены

Основной причиной снижения ввода жилья названа приостановка строек в Москве и Московской области — двух лидирующих регионах по новому строительству.



Несмотря на то, что в Петербурге строительство не останавливалось, снижение объёмов новой недвижимости Северную столицу тоже коснётся. Но причины иные.



По данным «Петербургской недвижимости», по итогам I квартала предложение нового жилья в Петербурге сократилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Прежде всего, снижается предложение новостроек в проектах эконом- и комфорт-класса. Как и на любом рынке, в условиях сокращения предложения цены увеличиваются.



Цены растут также по мере готовности дома — чем ближе к передаче ключей, тем дороже квадратный метр. Поэтому в условиях, когда число новых строек уменьшается, относительно недорогие начальные цены на квартиры в строящихся домах в меньшей степени влияют на статистику. Иными словами, средняя цена квадратного метра складывается больше из почти готового или уже построенного жилья. Которое, в свою очередь, дороже.



На этом фоне дополнительно растёт ценность проектов с удачным расположением: в центре Петербурга, исторических кварталах, районах с готовой инфраструктурой, рядом с метро.



Сбалансировать удорожание помогает льготная ипотека, которая обеспечивает доступность жилья и поддерживает спрос. Недавно сразу три банка-партнёра ГК «ПСК» снизили размер первоначального взноса для ипотеки с господдержкой с 20 до 15%: ВТБ, Сбербанк, ПСБ. Остальные условия получения ипотеки остались неизменными*.



Отдельно ГК «ПСК» разработала программы поддержки для инвесторов в апартаменты, на которые не распространяется льготная ипотека. Так, в апарт-комплексе START действует ставка от 4,2% годовых на первый год кредитования. Остальную часть субсидирует застройщик. Программа реализована совместно с банком ВТБ**.



Также в START реализована программа длительной рассрочки до 5 лет***.



ГК «ПСК» также приняла меры для сохранения цен в проектах: объекты строительства обеспечены материалами, строительство ведётся с опережением графика.



— Со своей стороны мы постарались максимально обеспечить привлекательные условия покупки в наших объектах. И тем не менее, степень готовности проектов растёт, так что лучшей стратегией для покупателей станет приобретение недвижимости на как можно более раннем этапе, — говорит директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь.



Подробная информация о проектах ГК «ПСК» жилой недвижимости и апартаментов, условиях покупки и многом другом — по телефону 8 (812) 640–38–38. Консультации предоставляются как удалённо, так и лично, с записью на посещение офиса продаж. С 1 по 30 июня при покупке недвижимости онлайн действует скидка 2%.



*По программе «Господдержка 2020» от Сбербанка базовая ставка составляет от 6,4% при оформлении комплексного страхования, срок кредитования — до 20 лет, первоначальный взнос — от 15%. Сумма кредита для объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, составляет от 300 тыс. рублей до 8 млн рублей. Срок заключения кредитного договора до 01.11.2020. ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru/



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По программе «Госпрограмма 2020» от ПСБ базовая ставка составляет от 5,85% при оформлении комплексного страхования, срок кредитования — от 36 до 300 месяцев, первоначальный взнос — от 15%. Сумма кредита для объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, составляет от 500 тыс. до 8 млн рублей. Срок заключения кредитного договора до 01.11.2020. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru/



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***Программа «Банки отдыхают» предлагается в апарт-комплексе START. Первоначальный взнос — от 50%, ставка — от 3% годовых. Стоимость апартаментов — от 1,65 млн до 2,9 млн руб. Сумма рассрочки от застройщика рассчитывается в зависимости от выбранных апартаментов и составляет от 825 тыс. руб. до 1,4 млн руб. Остаток стоимости пропорционально и равными частями распределяется на весь период рассрочки от застройщика — на срок до 5 лет.



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Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

