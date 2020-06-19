Серьёзное ДТП с мотоциклистом на улице Типанова, 3, 19 июня около 11:50 зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Из-за подобного манёвра автомобилиста в Петербурге в этом году уже погиб один мотоциклист.

На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как легковой «Пежо» из второго ряда сворачивает к обочине и в него влетает едущий в правой полосе мотоциклист.