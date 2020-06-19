FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +19
69.62р78.29р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
19.06.2020 15:58
6
Печать

Мотоциклист и «Пежо» на Типанова не поделили автобусную выделенку. ДТП по типичному сценарию попало на видео

Серьёзное ДТП с мотоциклистом на улице Типанова, 3, 19 июня около 11:50 зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Из-за подобного манёвра автомобилиста в Петербурге в этом году уже погиб один мотоциклист.

На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как легковой «Пежо» из второго ряда сворачивает к обочине и в него влетает едущий в правой полосе мотоциклист.

Правая полоса здесь — выделенка для общественного транспорта. «Ряд широкий, водитель в него заехал, а поворачивать окончательно уже начал у заезда во двор, где и принял на переднее правое крыло и бампер мотоцикл», — поясняет Влад в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Мотоциклист живой, с травмой ноги», — сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП». Мужчина 1962 года рождения был в сознании, с места аварии позвонил сыну, информирует «Мотосолидарность». Экстренные службы и ДПС прибыли оперативно, в течение 5 минут.

Похожее ДТП произошло 6 мая на Московском проспекте: мужчина на «Дэу Нексии» при перестроении не пропустил ехавшего прямо мотоциклиста, и тот погиб. 24 мая на проспекте Науки поворачивающий «Шевроле» отправил мотоцикл с двумя седоками в ограждение газона. Совсем под копирку — ДТП от 13 июня на Выборгской набережной. Там автомобиль пошёл направо из второго ряда.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Oleg_I
О, нашел
Верховный Суд РФ со ссылкой на п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 года № 20 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" подчеркнул, когда преимущественное право на первоочередное движение ТС в намеченном направлении по отношению к другим участникам дорожного движения возникнуть не может. Так, водитель ТС, движущегося в нарушение ПДД по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.
Oleg_I
На этот случай вроде было разъяснение Верховного суда, что водитель не может привлекаться к отвественности, если второй участник ДТП сам находился в неположенном для него месте: например, ехал по обочине или по полосе общественного транспорта.
Сергей Сергеевич
пампрафьти ---
24 мая на проспекте Науки поворачиваЮЩий «Шевроле» ---
-- поворачиваВШий -- прошедшее время.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний