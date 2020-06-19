Мотоциклист и «Пежо» на Типанова не поделили автобусную выделенку. ДТП по типичному сценарию попало на видео
Серьёзное ДТП с мотоциклистом на улице Типанова, 3, 19 июня около 11:50 зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Из-за подобного манёвра автомобилиста в Петербурге в этом году уже погиб один мотоциклист.
На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как легковой «Пежо» из второго ряда сворачивает к обочине и в него влетает едущий в правой полосе мотоциклист.
Правая полоса здесь — выделенка для общественного транспорта. «Ряд широкий, водитель в него заехал, а поворачивать окончательно уже начал у заезда во двор, где и принял на переднее правое крыло и бампер мотоцикл», — поясняет Влад в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Мотоциклист живой, с травмой ноги», — сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП». Мужчина 1962 года рождения был в сознании, с места аварии позвонил сыну, информирует «Мотосолидарность». Экстренные службы и ДПС прибыли оперативно, в течение 5 минут.
Похожее ДТП произошло 6 мая на Московском проспекте: мужчина на «Дэу Нексии» при перестроении не пропустил ехавшего прямо мотоциклиста, и тот погиб. 24 мая на проспекте Науки поворачивающий «Шевроле» отправил мотоцикл с двумя седоками в ограждение газона. Совсем под копирку — ДТП от 13 июня на Выборгской набережной. Там автомобиль пошёл направо из второго ряда.