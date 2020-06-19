Побег из петербургского суда обошелся осужденному за кражи в полтора года колонии строгого режима

Нежелание отбывать наказание в колонии общего режима обернулось для осужденного за кражи тем, что он попал в исправительное учреждение с еще более строгими порядками. Трехдневный побег стоил ему дополнительных полутора лет лишения свободы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 июня, прокуратура Калининского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении приезжего Шавката Султанова. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного первой частью 313-й статьи УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание).