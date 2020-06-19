По его словам, на тестирование пришли все члены его «родного» УИКа, которые были на собрании накануне. Вчера сотрудники комиссии и узнали о необходимости пойти сдать тест на COVID-19. Назначали определенное время, однако в итоге все равно образовалась живая очередь. «Доктора просили показать паспорт и назвать номер УИКа», — рассказал собеседник редакции.



Глава Центризбиркома Элла Памфилова еще в начале июня говорила, что в преддверии начала голосования по поправкам в Конституцию тест на коронавирус сдадут все члены избирательных комиссий. Самим УИКам также рекомендовали сформировать резерв на случай, если у кого-то обнаружат заболевание.

