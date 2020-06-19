FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +19
69.62р78.29р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
19.06.2020 16:09
4
Печать

Перед администрацией Центрального района собралась очередь сотрудников избиркомов на «ковидный» тест

Перед зданием администрации Центрального района 19 июня выстроилась очередь из сотрудников участковых избирательных комиссий для тестирования на коронавирус. Об этом «Фонтанке» рассказал член УИК 2193 Денис Никитин.

Фото: Денис Никитин

По его словам, на тестирование пришли все члены его «родного» УИКа, которые были на собрании накануне. Вчера сотрудники комиссии и узнали о необходимости пойти сдать тест на COVID-19. Назначали определенное время, однако в итоге все равно образовалась живая очередь. «Доктора просили показать паспорт и назвать номер УИКа», — рассказал собеседник редакции.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова еще в начале июня говорила, что в преддверии начала голосования по поправкам в Конституцию тест на коронавирус сдадут все члены избирательных комиссий. Самим УИКам также рекомендовали сформировать резерв на случай, если у кого-то обнаружат заболевание.

Фото: Денис Никитин

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

miaow
Самое прекрасное, что как следует разболеются они как раз к дню голосования - и те, кто со слабой симптоматикой и с виду похож на здорового, пойдут на участок разносить добро дальше.
DEMOMON
Тупость какая-то. Можно сдать кровь, а завтра зариться. И что дальше?
260578211
Многие без масок. Дистанция 1.5-2 метра не соблюдается. Зачем весь этот цирк с тестами при такой "никакой" организации? У вас на дворе вторая волна, а вы усугубляете, занимаясь ИБД? Ради чего? Зачем?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний