Перед администрацией Центрального района собралась очередь сотрудников избиркомов на «ковидный» тест
Перед зданием администрации Центрального района 19 июня выстроилась очередь из сотрудников участковых избирательных комиссий для тестирования на коронавирус. Об этом «Фонтанке» рассказал член УИК 2193 Денис Никитин.
По его словам, на тестирование пришли все члены его «родного» УИКа, которые были на собрании накануне. Вчера сотрудники комиссии и узнали о необходимости пойти сдать тест на COVID-19. Назначали определенное время, однако в итоге все равно образовалась живая очередь. «Доктора просили показать паспорт и назвать номер УИКа», — рассказал собеседник редакции.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова еще в начале июня говорила, что в преддверии начала голосования по поправкам в Конституцию тест на коронавирус сдадут все члены избирательных комиссий. Самим УИКам также рекомендовали сформировать резерв на случай, если у кого-то обнаружат заболевание.