Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Президент России Владимир Путин 19 июня подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщает пресс-служба Кремля.
Учреждены Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Указ Президента: https://t.co/MId7iu1FRw— Президент России (@KremlinRussia) June 19, 2020
Отмечается, что орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены для дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России.
Указом главы государства утверждены статут и описание ордена Пирогова, положение о медали и описание медали Луки Крымского. Также утверждены рисунки ордена и медали.