FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +19
69.62р78.29р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
19.06.2020 15:43
1
Печать

Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Президент России Владимир Путин 19 июня подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены для дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России.

Указом главы государства утверждены статут и описание ордена Пирогова, положение о медали и описание медали Луки Крымского. Также утверждены рисунки ордена и медали.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний