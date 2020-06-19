Биржевая цена «Яндекса» приблизилась к двух годовым бюджетам Петербурга
Цена акций «Яндекса» на Московской бирже обновила исторический максимум, добравшись до рекордных 3176 рублей. Биржевая стоимость компании приблизилась к триллиону.
Капитализация российской интернет-компании днем 19 июня составила почти 930 млрд рублей. Для сравнения — доходная часть бюджета Петербурга в 2020 году после корректировки — 573,8 млрд рублей. Акции «Яндекса» растут с 11 июня. Предыдущий рекорд был установлен 10 февраля, на пике они торговались по цене 3143 рублей. Напомним, что после падения 18 марта на фоне коронавируса цена на них упала до 2318 рублей.
«Мы наблюдаем переоценку рыночной капитализации компании из-за ряда факторов. Среди них выход государства в лице Сбербанка из совместного проекта «Беру»; также ожидается консолидация «Яндексом» активов в сфере такси и доставки с последующим IPO, что раскроет стоимость данного сегмента бизнеса»,— прокомментировал «Коммерсанту» инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.