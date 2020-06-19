Прощай, Бильбо. Актёр Иэн Холм, сыгравший в «Чужом» и «Властелине колец», ушёл из жизни

Актёр Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса во «Властелине Колец», скончался в Лондоне в возрасте 88 лет. Об этом 19 июня сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.



Менеджер Холма объяснил причину смерти болезнью Паркинсона.



«С тяжелым сердцем мы вынуждены сообщить, что сэр Иэн Холм сегодня утром ушел из жизни в возрасте 88 лет. Он скончался в больнице в окружении своей семьи. Очаровательный, добрый и невероятно талантливый человек. Нам его будет не хватать», — добавил агент.

