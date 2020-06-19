Банк России снизит ставку по кредитам на поддержку предпринимательства и занятости населения
Банк России с 22 июня планирует снизить ставку с 3,5% до 2,5% по кредитам регулятора, направленным на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и кредитование для сохранения занятости населения, сообщает регулятор 19 июня.
C 22 июня процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также кредитования для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 3,50 до 2,50% годовых: https://t.co/RwyhVpxFcF— Банк России (@bank_of_russia) June 19, 2020
«Банк России принял решение о том, что с 22 июня 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 3,50 до 2,50% годовых», — отмечается в сообщении.
Напомним, в пятницу ЦБ РФ рекордно понизил ключевую ставку.