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19.06.2020 14:45
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Банк России снизит ставку по кредитам на поддержку предпринимательства и занятости населения

Банк России с 22 июня планирует снизить ставку с 3,5% до 2,5% по кредитам регулятора, направленным на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и кредитование для сохранения занятости населения, сообщает регулятор 19 июня.

«Банк России принял решение о том, что с 22 июня 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 3,50 до 2,50% годовых», — отмечается в сообщении.

Напомним, в пятницу ЦБ РФ рекордно понизил ключевую ставку.

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