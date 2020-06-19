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Ипотека с господдержкой: ответы на основные вопросы
Рано или поздно каждая семья приходит к выводу: нужна квартира побольше. Чаще всего способом улучшить жилищные условия для многих оказывается ипотека.
Решиться на покупку в ипотеку может быть непросто. Нестабильная экономическая ситуация, эпидемиологическая обстановка, продолжительность финансовых обязательств заставляют задуматься даже тех, кто ещё вчера чувствовал себя уверенно. Для поддержки строительной отрасли и граждан правительство подготовило специальную программу льготного ипотечного кредитования — «Господдержка 2020». Ей воспользовались уже тысячи семей.
На основные вопросы, связанные с программой, отвечает специалист по ипотеке строительной компании «Терминал-Ресурс» Светлана Васильева.
— В чём заключается преимущество государственной программы льготного кредитования?
— Ставка по кредиту по этой программе — от 6,5% годовых*. Но некоторые банки по своей инициативе дополнительно субсидируют программу. При этом в начале года стандартная ставка в среднем составляла 8,5–9%.
— На покупку какого жилья предоставляется ипотека?
— Кредит предоставляется на приобретение строящего жилья по договору участия в долевом строительстве или готового жилья по договору купли-продажи у застройщика — юридического лица, которое является первым собственником жилого помещения. При этом дом, в котором приобретается квартира, должен быть построен в рамках 214-ФЗ с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
— У любого застройщика можно купить квартиру по такой ставке?
— У застройщиков, которые работают по 214-ФЗ и аккредитованы в банках, если мы говорим о квартирах на этапе строительства. Среди них строительная компания «Терминал-Ресурс», ведущая комплексное освоение территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В рамках проекта возводятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Новостройки аккредитованы в пятнадцати банках, в том числе участниках государственной программы льготного кредитования.
— Если мне уже одобрили ипотеку по старой ставке, но кредит я не получил, возможен ли переход на новую программу?
— Это возможно, для этого нужно обратиться к менеджеру банка. Ваша заявка будет отправлена на пересмотр с новыми условиями.
— Какую максимальную сумму можно получить по льготной программе?
— Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области допустимая сумма кредита по программе — до 8 млн рублей. При этом ограничений по стоимости квартиры нет.
— Какой обязательно нужно иметь первоначальный взнос?
— От 20% стоимости недвижимости. При этом ряд банков снизили требования к первоначальному взносу с 20 до 15%. Например, среди них банк ВТБ*.
— Можно ли использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса?
— Да, в некоторых банках это возможно.
— Какой максимальный срок кредита?
— В большинстве банков в рамках льготной программы это 20 лет, но ряд банков увеличили срок кредита.
— Сколько будет работать программа льготного кредитования?
— Оформить льготный кредит можно по 1 ноября 2020 года. При этом ставка будет действительна на весь срок кредитования.
— Какие ещё условия предоставления кредита выдвигают банки?
— Обязательное условие кредитования по программе «Господдержка 2020» — комплексная страховка. При этом в большинстве банков обязательным является страхование объекта недвижимости, а от личного страхования заемщик все-таки может отказаться. В таком случае ставка банком будет увеличена в среднем на 1%.
Банки вправе устанавливать дополнительные ограничения и принимать решение о выдаче кредита, исходя из долговой нагрузки и других факторов.
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*По программе «Господдержка 2020» от ВТБ базовая ставка составляет от 6,5% при оформлении комплексного страхования, срок кредитования — до 30 лет, первоначальный взнос — от 15%. Сумма кредита для объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, составляет от 500 тыс рублей до 8 млн рублей. Срок заключения кредитного договора по 01.11.2020. ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru/
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya