Ипотека с господдержкой: ответы на основные вопросы

Решиться на покупку в ипотеку может быть непросто. Нестабильная экономическая ситуация, эпидемиологическая обстановка, продолжительность финансовых обязательств заставляют задуматься даже тех, кто ещё вчера чувствовал себя уверенно. Для поддержки строительной отрасли и граждан правительство подготовило специальную программу льготного ипотечного кредитования — «Господдержка 2020». Ей воспользовались уже тысячи семей.



На основные вопросы, связанные с программой, отвечает специалист по ипотеке строительной компании «Терминал-Ресурс» Светлана Васильева.



— В чём заключается преимущество государственной программы льготного кредитования?



— Ставка по кредиту по этой программе — от 6,5% годовых*. Но некоторые банки по своей инициативе дополнительно субсидируют программу. При этом в начале года стандартная ставка в среднем составляла 8,5–9%.



— На покупку какого жилья предоставляется ипотека?



— Кредит предоставляется на приобретение строящего жилья по договору участия в долевом строительстве или готового жилья по договору купли-продажи у застройщика — юридического лица, которое является первым собственником жилого помещения. При этом дом, в котором приобретается квартира, должен быть построен в рамках 214-ФЗ с привлечением денежных средств участников долевого строительства.



— У любого застройщика можно купить квартиру по такой ставке?



— У застройщиков, которые работают по 214-ФЗ и аккредитованы в банках, если мы говорим о квартирах на этапе строительства. Среди них строительная компания «Терминал-Ресурс», ведущая комплексное освоение территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В рамках проекта возводятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Новостройки аккредитованы в пятнадцати банках, в том числе участниках государственной программы льготного кредитования.



— Если мне уже одобрили ипотеку по старой ставке, но кредит я не получил, возможен ли переход на новую программу?



— Это возможно, для этого нужно обратиться к менеджеру банка. Ваша заявка будет отправлена на пересмотр с новыми условиями.



— Какую максимальную сумму можно получить по льготной программе?



— Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области допустимая сумма кредита по программе — до 8 млн рублей. При этом ограничений по стоимости квартиры нет.



— Какой обязательно нужно иметь первоначальный взнос?



— От 20% стоимости недвижимости. При этом ряд банков снизили требования к первоначальному взносу с 20 до 15%. Например, среди них банк ВТБ*.



— Можно ли использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса?



— Да, в некоторых банках это возможно.