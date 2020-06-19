Лукашенко посетит два парада за год. Белорусский президент с семьей приедет в Москву 24 июня
Белорусский президент Александр Лукашенко принял приглашение посетить торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают», — цитирует 19 июня заявление пресс-секретаря Лукашенко агентство «Белта».
Наталья Эйсмонт рассказала, что белорусский лидер сегодня провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. На сайте Кремля говорится о том, что президенты обсудили парад и сотрудничество в борьбе с COVID-19.
Александр Лукашенко не стал переносить парад Победы в своей стране из-за коронавиурса, проведя его 9 мая. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, приказал готовиться к перенесенному из-за COVID-19 параду Победы 24 июня, а для акции «Бессмертный полк» он выбрал 26 июля.