Лукашенко посетит два парада за год. Белорусский президент с семьей приедет в Москву 24 июня

Белорусский президент Александр Лукашенко принял приглашение посетить торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают», — цитирует 19 июня заявление пресс-секретаря Лукашенко агентство «Белта».

Наталья Эйсмонт рассказала, что белорусский лидер сегодня провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. На сайте Кремля говорится о том, что президенты обсудили парад и сотрудничество в борьбе с COVID-19.