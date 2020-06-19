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19.06.2020 14:10
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Россиянам разрешили не брать маски на пляжи. Спасать заразившихся в гостиницах не будут

Россиян на пляжи пустят без масок, но попросят проявлять сознательность. Правила посещения зон отдыха 19 июня описали в Ростуризме.

«Понятно, что текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», — заявила глава ведомства Зарина Догузова, выступая на телеканале «Россия-1». Цитату 19 июня приводит ТАСС.

По словам специалиста, даже при осложнении эпидемиологической ситуации гостиницы и отели продолжат выполнять свою функцию. Их не будут превращать в обсерваторы в случае появления больных.

Крым для приезжих из регионов откроют с 1 июля. С 15 июня там заработали первые санатории, пансионаты и гостиницы. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал требования Роспотребнадзора для отдыхающих и предложил смягчить их. По его мнению, правила о соблюдении социальной дистанции на пляжах и тестировании абсолютно всех приезжих и работников туристической сферы исполнить практически невозможно.

Туристам сдавать тесты на коронавирус не нужно, однако выявлять у них ОРВИ и измерять температуру власти планируют в аэропорту Симферополя, на железнодорожных вокзалах и на Крымском мосту.

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Комментарии (2)

gencon
Все для галочки, ни какой системной работы для сохранения жизни и здоровья россиян. Расписались в своей проф. непригодности. В пору новый указ издавать по 1млн за новорождённого, потому как с таким отношением к гражданам желание создавать новую жизнь, явно отпадёт
Кровокрас
А каков план при появлении ковида на пляже например Судака ?
Вот зафиксировали 1 заболевшего, что дальше-то, весь город на карантин, пляжи-рестораны на замок или как ?
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